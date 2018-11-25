В Уватском районе подготовлены три площадки для сбора мусора

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-25T07:13:46+03:00

Владельцы частных домов также будут платить за вывоз мусора

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Разумный подход при вывозе мусора позволит убрать весь хлам с обочин и незаконные свалки. Об этом заявил глава администрации Уваткского района Сергей Путмин.

– Оплата перевозчикам мусора будет производиться не за вывоз с контейнерной площадки, а за привоз на место складирования. Такая схема предполагает, что не только дворы и обочины, но и действующие свалки будут очищены от скопившихся отходов. Программа направлена на переработку не менее 80% и захоронение не более 20% отходов, - заявил он.

Отметим, что Уватский район готовится к новой схеме утилизации твердых коммунальных отходов, которая начнет действовать с 1 января 2019 года. По новой схеме твердые коммунальные отходы будут накапливаться на трех площадках: местами временного складирования определены полигоны ТБО в Увате, Першино и Демьянском.

Напомним, в Тюменской области для обращения с отходами выбран региональный оператор – компания «Тюменское экологическое объединение». Объявлен аукцион, чтобы определить перевозчика отходов от контейнерных площадок до мест временного складирования.

Квитанции по оплате за вывоз бытовых отходов будут предъявляться региональным оператором всем жителям, в том числе владельцам частных жилых домов. Сейчас квитанции оформляют муниципальные коммунальные предприятия.

Всего в Уватском районе твердые коммунальные отходы, образованные населением, составляют в среднем 6 тысяч тонн в год. Установлено 1216 контейнеров.