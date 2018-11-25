В Уватском районе подготовлены три площадки для сбора мусора
Разумный подход при вывозе мусора позволит убрать весь хлам с обочин и незаконные свалки. Об этом заявил глава администрации Уваткского района Сергей Путмин.
– Оплата перевозчикам мусора будет производиться не за вывоз с контейнерной площадки, а за привоз на место складирования. Такая схема предполагает, что не только дворы и обочины, но и действующие свалки будут очищены от скопившихся отходов. Программа направлена на переработку не менее 80% и захоронение не более 20% отходов, - заявил он.
Отметим, что Уватский район готовится к новой схеме утилизации твердых коммунальных отходов, которая начнет действовать с 1 января 2019 года. По новой схеме твердые коммунальные отходы будут накапливаться на трех площадках: местами временного складирования определены полигоны ТБО в Увате, Першино и Демьянском.
Напомним, в Тюменской области для обращения с отходами выбран региональный оператор – компания «Тюменское экологическое объединение». Объявлен аукцион, чтобы определить перевозчика отходов от контейнерных площадок до мест временного складирования.
Квитанции по оплате за вывоз бытовых отходов будут предъявляться региональным оператором всем жителям, в том числе владельцам частных жилых домов. Сейчас квитанции оформляют муниципальные коммунальные предприятия.
Всего в Уватском районе твердые коммунальные отходы, образованные населением, составляют в среднем 6 тысяч тонн в год. Установлено 1216 контейнеров.