Погода в Тюмени 25 ноября: - 11 градусов и небольшой ветерок
Воскресенье, 25 ноября, в Тюмени ожидается теплее, чем минувший день. Мороз стал менее крепким и стих ветер. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -9, - 11 градусов.
В Тюменской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы 11-16 метров в секунду, температура воздуха днем -8,-13, в северных районах -15,-20.
В Тобольске переменная облачность, до обеда снег. Ветер юго-западный, западный 4-5 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут -14, -16 градусов.