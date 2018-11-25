2018-11-25T06:45:17+03:00
Общество

Погода в Тюмени 25 ноября: - 11 градусов и небольшой ветерок

День подходит для прогулок
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени сегодня немного теплееВ Тюмени сегодня немного теплееФото: Татьяна Коркина
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Воскресенье, 25 ноября, в Тюмени ожидается теплее, чем минувший день. Мороз стал менее крепким и стих ветер. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -9, - 11 градусов.

В Тюменской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы 11-16 метров в секунду, температура воздуха днем -8,-13, в северных районах -15,-20.

В Тобольске переменная облачность, до обеда снег. Ветер юго-западный, западный 4-5 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут -14, -16 градусов.

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