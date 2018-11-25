МедиаКОТ предлагал тобольским студентам зарядить телефоны

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-25T06:31:01+03:00

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Акция «Заряди телефон — зарядись медиа» прошла для студентов из Тобольска.

Электрокот подходил к студентам и предлагал студентам зарядить свои девайсы. Также он рассказал о проекте «МедиаТОК», в преддверии которого инициативная молодежь Тобольска решила провести акцию. Ростовой костюм с изображением кота надел подготовленный актер. Уговаривать коту студентов долго не пришлось. У мгоних ребят телефон нуждался в зарядке.

— Этой акцией мы хотели не просто привлечь внимание к проекту и замотивировать ребят принять участие в нем, но и показать, что таким информационным поводом можно привлекать аудиторию для продвижения групп в социальных сетях. Подобным инструментам молодежь города будет обучаться в рамках образовательной программы «МедиаТОКа», — рассказала Светлана Спехова, руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске.

Напомним, что проект «МедиаТОК» стартует 25 ноября. Он пройдет по шести направлениям: копирайтинг, продюсирование, PR, фото, видео и дизайн. В течение трех недель ребята будут погружены в атмосферу digital-агентства и посоревнуются в создании контента. Победители попаду в штат создателей и редакторов современного новостного паблика о молодежи Тобольска.