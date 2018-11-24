Тюменцы начинают праздновать новый год

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-24T16:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Кто празднику ряд, заранее репетирует. Так и тюменцы решили провести «тестирование» Нового года.

Репетиция запланирована на 29 ноября в мультицентре “Моя территория” на улице Ванцетти, 1 под названием “Голубой огонечек”. На встрече тюменцы узнают, как подготовиться к празднику вовремя, и обсудят тренды в организации Нового года. А также вместе со спикером гости поговорят о том, в каких костюмах встретить грядущий год. Начало в 19:00.

В 20:00 всех желающих приглашают окунуться в новогоднюю атмосферу и поучаствовать в караоке-баттле.

Всех желающих ждут в нарядных праздничных костюмах. В начале вечера приглашенный спикер, который расскажет о трендах в организации праздника, как успеть сделать все вовремя. А также обсудят костюмы для Нового года.