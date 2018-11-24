2018-11-24T15:09:36+03:00
Общество

Местные и немецкие актеры представят тюменцам новый спектакль

Им помогла "Театральной революции-2017"
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пять дней российско-германского культурного обмена в Тюмени завершился рождением спектакля.

По информации организаторов - молодежного театр-студии "Быть" при Тюменском индустриальном университете, идею проведения культурного обмена в формате творческой лаборатории поддержал грантовый конкурс "Моя идея".

Всё началось с "Театральной революции-2017", где труппа театра-студии «Быть» принимала делегацию режиссеров свободных театров Германии.

В Германии тюменские театралы посещали тренинги и мастер-классы, побывали на экскурсии по Берлину, увидели постановку Берлинского государственного театра, а также сами показали немецким друзьям спектакль «35 кило надежды», который очень понравился зрителю.

Во время культурного обмена в Тюмени немецкие режиссеры Йорг Михан и Ханна Шефер провели два мастер-класса по актерскому мастерству для всех желающих. Ключевым событием выбранного формата работы стало создание двух трупп, в каждой из которых были заняты актеры из Германии и Тюмени. При этом, одной из трупп руководил иностранный режиссер, а другой - из России.

Итоговый спектакль, состоящий из двух историй, был показан на сцене спортивного комплекса "Зодчий". Помимо этого, гостей погрузили в российскую культуру с головой - их знакомили с местной кухней, сибирской природой и даже провели для иностранцев Новый год с Дедом Морозом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы начинают праздновать новый год
На сцене тюменского «Космоса» московский режиссёр поставит «Чайку»
Бойцы Росгвардии из Тюмени написали сотню писем мамам
Тюменцы могут принять участие в проекте #Городмолодых72
Тюменские селекционеры вывели картофельного «Мишку»
Для юных тюменцев открыты бесплатные занятия по лепке
В Тюмени рядом с заправкой столкнулись «Камаз» дорожников и пожарная машина
Десять тысяч печей проверили тюменские пожарные в сельских домах
В Тюмени откроется выставка творческих работ «особых» горожан
Тюменские мамы в декрете хобби превращают в бизнес
Тюменцам рассказали об основных трендах «Лондонского фестиваля дизайна – 2018»
Погода в Тюмени 24 ноября: морозно и солнечно
Тюменцы посетили выставку архитектуры, дизайна, искусств в музей имени Словцова
Тюменец зарезал жену, несколько раз вонзив в нее нож
Пьяный тюменец душил свою мать подушкой
Тюменская облдума приняла бюджет региона на три года