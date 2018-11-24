Местные и немецкие актеры представят тюменцам новый спектакль

СЕГОДНЯ 15:09 2018-11-24T15:09:36+03:00

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Пять дней российско-германского культурного обмена в Тюмени завершился рождением спектакля.

По информации организаторов - молодежного театр-студии "Быть" при Тюменском индустриальном университете, идею проведения культурного обмена в формате творческой лаборатории поддержал грантовый конкурс "Моя идея".

Всё началось с "Театральной революции-2017", где труппа театра-студии «Быть» принимала делегацию режиссеров свободных театров Германии.

В Германии тюменские театралы посещали тренинги и мастер-классы, побывали на экскурсии по Берлину, увидели постановку Берлинского государственного театра, а также сами показали немецким друзьям спектакль «35 кило надежды», который очень понравился зрителю.

Во время культурного обмена в Тюмени немецкие режиссеры Йорг Михан и Ханна Шефер провели два мастер-класса по актерскому мастерству для всех желающих. Ключевым событием выбранного формата работы стало создание двух трупп, в каждой из которых были заняты актеры из Германии и Тюмени. При этом, одной из трупп руководил иностранный режиссер, а другой - из России.

Итоговый спектакль, состоящий из двух историй, был показан на сцене спортивного комплекса "Зодчий". Помимо этого, гостей погрузили в российскую культуру с головой - их знакомили с местной кухней, сибирской природой и даже провели для иностранцев Новый год с Дедом Морозом.