На сцене тюменского «Космоса» московский режиссёр поставит «Чайку»
Всего один день остался до премьеры эскиза спектакля «Чайка» по произведению Антона Чехова в молодежном театральном центре «Космос» в Тюмени.
Классика русской литературы будет воплощена московским режиссером Данилом Чащиным в рамках театрального проекта «Премьера».
В сентябре в Тюмени был запущен проект «Премьера». В рамках первого этапа студенты региональных вузов участвовали в мастер-классах в молодежном театральном центре «Космос», обменивались опытом на коммуникационных сессиях, учились новому у экспертов.
В ноябре участники вышли из «зоны комфорта» и на улицах города устроили «батл-челлендж».
Теперь наступает третий этап — это творческая смена в лагере «Остров детства». Ребята разобьются на три группы: театр малых форм, пластический театр и театр танца. За каждой труппой будет закреплен федеральный эксперт в соответствии с направлением. Студентов ждут мастер-классы от региональных спикеров по категориям: «Режиссура», «Пластика», «Хореография» и «Сценическая речь».
Все работы будут показаны 25 ноября в МТЦ «Космос».