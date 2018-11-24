2018-11-24T14:12:27+03:00
Общество

На сцене тюменского «Космоса» московский режиссёр поставит «Чайку»

На работу отведено всего четыре дня
Алена Кульмухаметова
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Все работы представлены в "Космосе"Все работы представлены в "Космосе"Фото: Татьяна Коркина
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Всего один день остался до премьеры эскиза спектакля «Чайка» по произведению Антона Чехова в молодежном театральном центре «Космос» в Тюмени.

Классика русской литературы будет воплощена московским режиссером Данилом Чащиным в рамках театрального проекта «Премьера».

В сентябре в Тюмени был запущен проект «Премьера». В рамках первого этапа студенты региональных вузов участвовали в мастер-классах в молодежном театральном центре «Космос», обменивались опытом на коммуникационных сессиях, учились новому у экспертов.

В ноябре участники вышли из «зоны комфорта» и на улицах города устроили «батл-челлендж».

Теперь наступает третий этап — это творческая смена в лагере «Остров детства». Ребята разобьются на три группы: театр малых форм, пластический театр и театр танца. За каждой труппой будет закреплен федеральный эксперт в соответствии с направлением. Студентов ждут мастер-классы от региональных спикеров по категориям: «Режиссура», «Пластика», «Хореография» и «Сценическая речь».

Все работы будут показаны 25 ноября в МТЦ «Космос».

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