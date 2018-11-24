2018-11-24T13:16:15+03:00
Общество

Бойцы Росгвардии из Тюмени написали сотню писем мамам

Послания разлетелись по всей стране
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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День матери тюменцы встречают по разному: флешмобы, подарки, просто дорогие сердцу слова. А тюменские бойцы росгвардии написали более ста писем мамам

В рамках Всероссийской акции Росгвардии руководство Управления Росгвардии по Тюменской области и центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии предложило молодым сотрудникам и военнослужащим срочной службы написать письма мамам и поздравить их с праздником, который в этом году отмечается 25 ноября.

Более ста писем от военнослужащих по призыву и молодых сотрудников по контракту Росгвардии разлетелись по стране с пометкой «С любовью, маме!».

Каждый военнослужащий получил возможность необычно поздравить свою любимую и единственную маму, выразить слова благодарности и рассказать о службе, поделившись своими переживаниями и чувствами, сообщают в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что послания были отправлены на специально подготовленных к празднику мам бланках.

– Это живое письмо, которое хочется читать! Пишите письма вашим мамам и говорите, что вы их любите. Их очень приятно читать. Мамы вас ждут и любят! Спасибо, сынок, что ты у меня есть, – не скрывая слез радости, рассказала Светлана Пенежина, мама военнослужащего Вадима. Она также выразила слова благодарности руководству Росгвардии за организованную акцию и внимание к солдатским матерям.

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