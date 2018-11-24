Тюменцы могут принять участие в проекте #Городмолодых72

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-24T12:14:41+03:00

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Открытое пространство для молодежи Тюмени, где проходят социально значимые и культурно-досуговые мероприятия организовано в рамках проекта для семейных пар города #Городмолодых72 Центра "Дзержинец".

По информации организаторов, посещать вечера могут не только супружеские пары. Для участников проекта проходят дружеские посиделки с настольными играми, вкусным чаем, песнями под гитару, просмотры хороших фильмов, общение с экспертами (психологами, педагогами, врачами).

Это семейный клуб по интересам, в который может вступить любая пара, которой интересно проводить вместе и общаться с другими семьями. Примечательно, что идея этого проекта принадлежит самим семьям – активистам Семейного добровольческого движения "Крылья". Анна Чернухина, мама 2 детей, любящая и любимая жена предположила, что не только ее семья любит настольные игры, и не ошиблась! На первый семейный вечер настольных игр, который прошел в середине ноября, пришли семьи интересные, активные и готовые дружить.

Следующая встреча состоится 1 декабря в 17:00 по адресу: ул. Механическая 3\1 (ЦВР "Дзержинец"). Условий всего два: взять с собой супруга, а детей оставить с бабушками или нянями.