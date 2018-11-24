Для юных тюменцев открыты бесплатные занятия по лепке

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-24T10:15:29+03:00

В мастерской дают знания и первые навыки по работе с глиной

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Мастерская талантов "Тепло души" начала набор групп на бесплатные занятия по лепке для детей, воспитывающихся в семьях в трудной жизненной ситуации (малоимущих) по лепке из глины.

Как сообщают организаторы, занятия проводятся по адресу улицу 50 Лет Октября, 63а.

В мастерской дают знания и первые навыки по работе с глиной, живописи, цветоведению, композиции и дизайну, знакомят с народным творчеством, декоративно-прикладным искусством.

Занятия позволяют отработать умения лепки из глины разными способами, работы на гончарном круге, с красками.

- Мы развиваем творческий потенциал, мелкую моторику рук. Каждое изделие из глины проходит обжиг в муфельной печи, - отметили в мастерской.