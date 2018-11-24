В Тюмени рядом с заправкой столкнулись «Камаз» дорожников и пожарная машина
Причины столкновения выясняет полиция
Фото с соцсети ВКонтакте
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Тюменские дорожные службы в авральном режиме чистят снег. Возможно, спешка стала причиной дорожно-транспортного происшествия на Московском тракте вечером 23 ноября.
Как сообщают очевидцы в паблике «ЧС Тюмень», авария произошла возле автозаправочной станции «Лукойл» на Московском тракте. «Камаз» расчищал снег и при повороте в него врезался «Урал» пожарной службы, который двигался по тракту без спецсигнала.
Как пояснили в МЧС России по Тюменской области, ДТП с участием действительно было. Бойцы возвращались с вызова. Пострадавших в ЖТП нет. Причины дорожно-транспортного происшествия установят полицейские.