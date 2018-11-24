Десять тысяч печей проверили тюменские пожарные в сельских домах

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-24T09:14:19+03:00

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Инспекторы пожарной охраны Тюменской области обучают жильцов частных домов, как проверять исправность отопительных приборов и действовать в случае возгорания.

Профилактические рейды по пожарной безопасности уже прошли в Омутинском, Армизонском и Юргинском районах. Особое внимание огнеборцы обращали на исправность печей и дымоходов, а также рассказали владельцам домов, как действовать при возникновении пожара.

По словам начальника межрайонного отдела надзорной деятельности № 6 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Владимира Бутакова, с начала 2018 года года в регионе обследовано более десяти тысяч жилых зданий, обучение прошли более 22 тысяч домохозяев. За нарушения пожарной безопасности привлечено к административной ответственности 45 селян.

Также инспекторы предупредили домохозяев о том, что в Тюменской области участились случаи мошенничества, когда пенсионерам предлагают установить автономные дымовые пожароизвещатели за деньги. Специалисты еще раз подчеркнули: датчики дыма в жилых помещениях, где проживают граждане пожилого возраста, монтируют бесплатно.