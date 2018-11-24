В Тюмени откроется выставка творческих работ «особых» горожан

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-24T08:15:00+03:00

В рамках проекта «Академия рукоделия» для них была организована серия мастер-классов

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В конце ноября в областной столице состоится закрытие проекта «Академия рукоделия». Напомним, он проходил на базе Калининской организации инвалидов и состоял из серии творческих мастер-классов по скрапбукингу и декупажу, работе с натуральным и искусственным камнем. Его участниками стали молодые люди с инвалидностью: слабовидящие, с поражением опорно-двигательного аппарата. Чем именно заниматься, участники решали сами.

Теперь тюменцы готовы представить свои работы на суд зрителей. Всего за время проекта было сделано более 200 поделок, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

На закрытии проекта выступят победители Международных парадельфийских игр. Отметим, что одной из главных задач проекта стало содействие трудоустройству людей с инвалидностью. Обучившись на проекте, получив знания и навыки, молодые люди смогут вести аналогичные занятия в своих окружных организациях

Проект «Академия рукоделия» выиграл грант в размере 97 700 рублей в конкурсе проектов «Моя идея». На выделенные средства команда закупит необходимые.