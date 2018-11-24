Тюменские мамы в декрете хобби превращают в бизнес

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-24T07:34:18+03:00

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Заниматься ребёнком и одновременно любимым делом, удаётся далеко не каждой женщине, а уж получать выгоду и вовсе единицам. Однако у молодых тюменских мам есть шанс воплотить эти задачи в единое целое и поможет им в этом – Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

Центр оказывает финансовую помощь в размере 117 тысяч 600 рублей в рамках государственной услуги по самозанятости.

Для этого нужно совсем немного: быть зарегистрированным в службе занятости в качестве безработного, пройти тестирование на выявление готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, составить бизнес-план и защитить его и зарегистрировать в налоговой инспекции свое предприятие.

Успешные примеры уже есть.

- Все началось с простого хобби - выращивания семян и бобово-масляничных культур, сок которых очень полезен для здоровья. Когда родился ребенок, я поняла, что хочу заниматься своим делом на постоянной основе. Обратилась в Центр занятости, и, когда меня зарегистрировали в качестве безработной, появилась возможность начать свой бизнес. Благодаря этой услуге я смогла осуществить свою мечту – работать и параллельно заниматься воспитанием ребенка, - рассказала Екатерина Филисюк, мама трехлетней дочки.