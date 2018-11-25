СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-25T13:07:16+03:00

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Ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» завершила в 2018 года эксперименты с разведением муксуна и форели. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, все они прошли успешно.

По словам руководителя ассоциации Руслана Цицкиева, по Сладковскому товарному рыбоводческому хозяйству получились хорошие новинки.

- Мы вырастили в системе замкнутого водоснабжения, в экспериментальной установке, форель. Убедились, что можем и сами выращивать этот вид рыбы с малька до одного килограмма и выше. По вкусовым качествам тюменская форель отвечает самым высоким требованиям.

Ещё одно перспективное направление рыбоводов – разведение сырка. Сейчас средний вес рыбы приближается к 1,5 кг, сырок готов воспроизводить молодняк. Кстати, питается он естественными кормами, правда, рыбоводы в заморный период питают воду кислородом и делают углубления и ямы.

- Чтобы получить больший эффект, нужна помощь федеральных властей – необходимо создание программы полной мелиорации озер. Процесс заболачивания объективный, но при должном отношении к делу его можно приостановить. В результате один и тот же водоем может дать в несколько раз больше рыбы, - отметил Руслан.

Напомним, что за последние шесть лет объёмы выращенной рыбы в Тюменской области за шесть лет увеличились более чем в три раза. Это стало возможным благодаря улучшению материально-технической базы. Средства на развитие отрасли выделяются из областного бюджета: например, в этом году рыбоводные хозяйства получили субсидию в размере 10 млн рублей.