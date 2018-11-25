Тюменская «скорая» отныне передаёт ЭКГ-файлы по цифровому сигналу

СЕГОДНЯ 08:08 2018-11-25T08:08:11+03:00

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В арсенале скорой медицинской помощи Тюмени и Тюменского района появилось более 50-ти современных телекардиографов российского производства. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, каждый из аппаратов оснащён системой дистанционной передачи данных ЭКГ для своевременного установления инфаркта миокарда и жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма. Фельдшеры в онлайн-режиме отправляют результаты исследования в консультативный центр и сразу же получают экспертное заключение от врача.

«ТелеЭКГ» на «скорой» освоили ещё пять лет назад, однако передачу данных на старых кардиографах передавали аналоговым способ. То есть сначала нужно было дозвониться до врача, потом приложить стационарный или мобильный телефон к специальному передатчику и ждать, пока информаций уйдёт в центр. Если были помехи – приходилось начинать всё заново. Современная аппаратура передаёт данные по цифровому каналу через симку. Электрокардиограмму отправляют на компьютер врача нажатием одной кнопки на сенсорном экране в течение 20 секунд.

По словам главного фельдшера «Станции скорой медицинской помощи» Евгения Сидорова, врач-эксперт исследует пленку, а затем пишет заключение и рекомендации по лечению.

- Вся информация поступает на кардиограф в текстовом виде, которую можно распечатать и приложить к карте вызова. Вовремя начатое лечение пациентов с острым коронарным синдромом и нарушениями сердечного ритма, быстрая доставка в профильное медучреждение значительно улучшают прогноз и исход болезни, - отметил Евгений Сидоров.

За сутки врач оперативного отдела «скорой» принимает порядка 20 ЭКГ-файлов от фельдшеров из Тюмени, Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского и других районов области.