В Тобольском перинатальном центре выхаживают недоношенных ребятишек

СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-24T18:05:49+03:00

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В Тобольске перинатальный центр Областной больницы №3, устроил праздник для ребятишек, которые родились раньше срока. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, родители поделились воспоминаниями о появлении малышей, показывали другим мамам фотографии своих чад и рассказывали об их успехах и достижениях. Волонтёры из тобольской школы №2 поиграли с ребятами в различные игры и викторины и подарили сладкие угощения.

Каждый год в Тобольске более сотни детей рождаются раньше положенного срока и нуждаются в оказании высокотехнологической помощи. Врачи учат новорождённых дышать, есть и совмещать дыхание и глотание. Благо, в тобольском перинатальном центре для этого есть всё необходимое – медучреждение оснащено самым современным оборудованием.

По словам заведующей отделением новорождённых Галины Полушкиной, праздник призван показать будущим родителям, что даже недоношенные детки вырастают здоровыми и ничем не отличаются от малышей, которые родились в положенный срок.

- Самый маленький из наших пациентов родился с массой тела всего 680 граммов. Сейчас ему десять лет — сообразительный, активный мальчик, - рассказала она.

За прошедший период 2018 года акушеры перинатального центра Областной больницы №3 выходили более сотни детей с низкой и экстремально низкой массой тела. В свою очередь, их тюменские коллеги из Областного перинатального центра ежегодно выхаживают около 150 деток с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов.