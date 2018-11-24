Тюменские селекционеры вывели картофельного «Мишку»

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-24T11:06:27+03:00

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Селекционеры упоровской агрофирмы «КРиММ» и Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства вывели новый сорт картофеля «Мишка». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, уже получен соответствующий патент от министерства сельского хозяйства.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, совместно с учёными селекцией аграрии занимаются давно, и «Мишка» стал результатом многолетних экспериментов.

- Проводятся они в рамках специальной федеральной программы по созданию конкурентоспособных сортов картофеля отечественной селекции, - отметил гендиректор «КРиММа».

Основная цель программы – преодолеть зависимость от иностранных патентообладателей и поставок исходного семенного материала из Западной Европы. Геннадий Рязанов подчеркнул, что сегодня рынок картофеля в России достаточно ёмкий, а «Мишка» - сорт перспективный.

- Сорт ранний, столовый с отличными вкусовыми качествами. Клубни красные, овальной формы. В ближайшем будущем они появятся на наших полях, - рассказал он.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что «КРиММ» на сегодняшний день отправляет свою продукцию в 24 российских города и в три страны - Краснодар, Хакасию, в Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Это стало возможным благодаря высокому качеству тюменского картофеля (и семенного, и товарного), который летом 2018 получилось почти весь продать. География поставок с каждым годом меняется, и меняется в сторону ее расширения.