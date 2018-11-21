2018-11-21T10:40:39+03:00
Происшествия

СКР выясняет причины возгорания теплопункта в одном из микрорайонов Тюмени

На месте происшествия следователи обнаружили тело
Марина Васильева
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Сегодня в Тюмени произошло возгорание теплопункта микрорайона «Ямальский-2». Пожар начался рано утром. Видео с место происшествия появилось в социальных сетях.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 8.22. Уже спусти десять минут первое подразделение прибыло на место пожара. В 9.19 пожарные удалось ликвидировать возгорание. На тушении работало 2 единицы техники и 6 человек личного состава, - отметили в главном управлении МЧС России Тюменской области.

В компании «УСТЭК» подтвердил, что сгоревший теплопункт находится в ведении компании. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и оценивается ущерб. На месте также работают следственные органы - на месте происшествия обнаружено тело.

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