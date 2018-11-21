Новогодняя елка в виде налитого зерном колоса появится в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-21T10:16:30+03:00

Конструкция украсит площадь одного из торговых центров города

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Нестандартная праздничная инсталляция появится в преддверии Нового года в Тюмени. Елку в виде налитого зерном колоса установят на площади возле ТРЦ «СитиМолл» 30 ноября 2018 года.

С инициативой выступили сотрудники агрохолдинга «Юбилейный». В различных отраслях предприятия трудится порядка 1 700 человек. Таким образом предприятие решило поддержать вклад аграриев в развитие и благосостояние Тюменской области, приобщить жителей большого города к жизни сельхозтружеников.

Сотрудники агрохолдинга надеются, что арт-объект не только внесет вклад в новогоднее убранство Тюмени, но и напомнит жителям региона, насколько богата и щедра земля, насколько славен труд агрария.

Реализовала креативный замысел тюменцев московская компания, отметили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Украшение будет иметь порядка шести метров в длину и золотистый цвет спелого зерна.