2018-11-21T09:38:05+03:00
Происшествия

В Тюмени бухгалтер на двух местах работы похитила 4 миллиона рублей

Женщине предстоит провести 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима
Марина Васильева
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В Тюмени центральный районный суд вынесен приговор в отношении бывшего бухгалтера садоводческого некоммерческого товарищества «Источник» и ООО Управляющая компания «Домсервис». Женщина ранее уже была судима за присвоение чужого имущества в крупном размере, но вновь пошла на преступление.

Согласно материалам уголовного дела, женщина приговором того же суда 8 мая 2013 была признана виновной в присвоении более 600 тыс. рублей в ООО «Флора-Дизайн», где она работала главным бухгалтером (ч.3 ст. 160 УК РФ). В суде женщина признала вину и раскаялась. Потерпевшая сторона пожалела подсудимую и попросила суд строго ее не наказывать. С учетом указанных обстоятельств суд назначил женщине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, взыскав с нее похищенные суммы.

Однако злоумышленница не усвоила урок и уже на 10-й день после оглашения приговора – 18 мая 2013 года женщина начала похищать денежные средства в СНТ «Источник», где также работала бухгалтером. С 18 мая 2013 года по 1 апреля 2015 года женщина присвоила более 1 млн. рублей.

- Она не в полном объеме вносила на расчетный счет полученные от членов СНТ денежные средства, забирая их себе. Ревизионная комиссия в ходе проверки выявила недостачу, трудовые отношения с бухгалтером были прекращены, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

С января 2016 года женщина перешла в ООО УК «Домсервис», где с апреля 2016 года по май 2017 года она и там похитила свыше 3 млн. рублей.

Учитывая все факты хищения, суд отменил подсудимой условное наказание. Теперь женщине предстоит провести 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденной в пользу садоводческого товарищества и управляющей компании похищенные суммы, сохранив арест на дом, земельный участок и машину.

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