Биатлонный центр имени известной тюменской лыжницы борется за звание лучшей спортшколы РФ
«Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой» борется за звание лучшей спортивной школы в России. Сейчас учреждение Тюменской области находится на третьем месте в рейтинге голосования.
Учреждение ведёт подготовку спортсменов по двум видам спорта: лыжные гонки и биатлон. Воспитанники Центра традиционно показывают высокие спортивные достижения в соревнованиях различного уровня. Так, среди них - Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль (Турция, 2017), первенстве мира по биатлону среди юношей и девушек (Словакия, 2017).
В настоящее время за центр имени Луизы Носковой отдано 585 голосов. Жители региона могут поддержать учреждение спорта Тюменской области. Для этого достаточно зайти на сайт Министерства спорта Российской Федерации и отдать свой голос.