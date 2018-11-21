Биатлонный центр имени известной тюменской лыжницы борется за звание лучшей спортшколы РФ

СЕГОДНЯ 08:17 2018-11-21T08:22:09+03:00

Сейчас учреждение Тюменской области находится на третьем месте в рейтинге голосования

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«Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой» борется за звание лучшей спортивной школы в России. Сейчас учреждение Тюменской области находится на третьем месте в рейтинге голосования.

Учреждение ведёт подготовку спортсменов по двум видам спорта: лыжные гонки и биатлон. Воспитанники Центра традиционно показывают высокие спортивные достижения в соревнованиях различного уровня. Так, среди них - Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль (Турция, 2017), первенстве мира по биатлону среди юношей и девушек (Словакия, 2017).

В настоящее время за центр имени Луизы Носковой отдано 585 голосов. Жители региона могут поддержать учреждение спорта Тюменской области. Для этого достаточно зайти на сайт Министерства спорта Российской Федерации и отдать свой голос.