2018-11-21T08:22:09+03:00
Спорт

Биатлонный центр имени известной тюменской лыжницы борется за звание лучшей спортшколы РФ

Сейчас учреждение Тюменской области находится на третьем месте в рейтинге голосования
Марина Васильева
Поделиться:
Фото vk.com/osshor72Фото vk.com/osshor72
Изменить размер текста:

«Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой» борется за звание лучшей спортивной школы в России. Сейчас учреждение Тюменской области находится на третьем месте в рейтинге голосования.

Учреждение ведёт подготовку спортсменов по двум видам спорта: лыжные гонки и биатлон. Воспитанники Центра традиционно показывают высокие спортивные достижения в соревнованиях различного уровня. Так, среди них - Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль (Турция, 2017), первенстве мира по биатлону среди юношей и девушек (Словакия, 2017).

В настоящее время за центр имени Луизы Носковой отдано 585 голосов. Жители региона могут поддержать учреждение спорта Тюменской области. Для этого достаточно зайти на сайт Министерства спорта Российской Федерации и отдать свой голос.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вклад под 7,70% годовых от БКС Премьер
СКР выясняет причины возгорания теплопункта в одном из микрорайонов Тюмени
Новогодняя елка в виде налитого зерном колоса появится в Тюмени
В Тюмени бухгалтер на двух местах работы похитила 4 миллиона рублей
По «Императорскому маршруту» Тюменскую область посетят более 320 детей из Югры и Ямала
В Тюмень на чемпионат мира по бильярду съедутся спортсмены из 24 стран
О профессии энергетика тюменские школьники узнают на фестивале «Проектория»
С сахарным диабетом живут более 50 тысяч тюменцев живут
Спортсмены Тюменнефтегаза стартовали в сезоне баскетбольной лиги
В Тюменской области наблюдается приток туристов по проекту «Императорский маршрут»
Погода в Тюмени 21 ноября: ожидается небольшой снег
Тюменские школьники «примерят» на себя профессии инженера и программиста
Делегация Тюменской области отправится с бизнес-миссией в Туркменистан
На один из медцентров Тюмени заведено девять уголовных дел
Сбербанк запустил программу по оформлению ипотеки на вторичном рынке недвижимости без предоставления отчета об оценке объекта
Родился в рубашке: в Тюмени опора от фонаря насквозь пробила салон машины
Молодежь Тюмени открыто обсудит Послание губернатора
Что устроил квартирант в съемной квартире Тюмени
Тюменские лыжники в первый день зимы будут гонять по парку «Затюменский»
Телевизоры - одни из самых популярных интернет-покупок у тюменцев
Спортивных волонтеров приглашают поработать на Кубках России в Тюмени
Известный "дирижер" тигров Николай Павленко готовится отметить 75-летие
В Тюмени 24 ноября откроется продовольственная ярмарка местных производителей
У поликлиники Тюмени найден мужчина без сознания
Футбольная команда «Тюмень-2001» не смогла пробиться в четвертьфинал первенства России