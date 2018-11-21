2018-11-21T08:04:28+03:00
Спорт

В Тюмень на чемпионат мира по бильярду съедутся спортсмены из 24 стран

Среди заявленных участников именитые мастера спорта
Марина Васильева
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В Тюмени пройдет Чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин. Он состоится с 28 ноября по 1 декабря 2018 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Здоровье».

В мировом турнире примут участие спортсмены из 24 стран, в том числе России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Финляндии, Грузии, Литвы, Латвии, Монголии, Эстонии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Германии, Испании, Болгарии, Чехии, Израиля, США и Польши.

Среди участников чемпионата заявлены несколько именитых спортсменов. Среди них Диана Миронова -мастер спорта международного класса, 10-кратная чемпионка мира, Ольга Милованова - мастер спорта международного класса, 2-кратная чемпионка мира, Иосиф Абрамов - мастер спорта, действующий чемпион мира и Никита Ливада - заслуженный мастер спорта, 2-кратный чемпион мира.

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