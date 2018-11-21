О профессии энергетика тюменские школьники узнают на фестивале «Проектория»

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-21T07:46:47+03:00

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С 22 по 24 ноября в Тюмени пройдет фестиваль профессиональных проб «Проектория» для учащихся 6-11 классов. Эксперты-энергетики расскажут школьникам как вода, тепло и электричество попадают в дома тюменцев. «Проектория» предоставляет возможность ребятам из Тюмени получить уникальный опыт и задать вопросы людям, благодаря работе которых города Тюменской области обеспечиваются водой, теплом и светом. Энергетики на доступном и понятном для детей языке расскажут школьникам, как от огромной электростанции ток приходит в многоквартирные и частные дома, как вода из скважин и водоочистных сооружений бежит по трубам и попадает в квартиру, как нагретая на ТЭЦ вода отправляется по магистральным трубам в город. В ходе мини-лекции участники соберут пазл - схему «Как электричество, тепло и вода попадают в дом». Картинка поможет закрепить материал и даст возможность остановиться на непонятном, задать уточняющие вопросы лекторам. Также школьники смогут пройти тест на знания ученых и первооткрывателей, фактов из истории энергетики, новых технологий и правил энергоэффективного потребления. Эксперты-энергетики подарят билеты в кино за хорошие результаты теста. Данил Анучин директор СУЭНКО отмечает, что «профориентационные мероприятия для энергетиков – важная часть работы. Интерес к профессии можно и нужно «выращивать» с детства».