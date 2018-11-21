2018-11-21T07:30:25+03:00
Здоровье

С сахарным диабетом живут более 50 тысяч тюменцев живут

Свыше половины больных - жители областного центра
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской областиФото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области
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В Тюменской области больных сахарным диабетом зарегистрировано 50582 человека. Больше половины - это жители областной столицы.

По диабету 1 типа включены 1119 диспансерных больных, женщин - 538, мужчин - 581. По сахарному диабету 2 типа - 24558 человек, больше всего женщин – 16745, а мужчин – 7813. Всего больных сахарным диабетом 1 и 2 типа – 25677 жителей Тюмени, сообщает департамент здавоохранения Тюменской области.

Традиционно в рамкаж Всемирного дня борьбы против диабета в ноябре ГАУЗ ТО «Консультативно-диагностический центр «Эндос» проводит профилактические акции, скрининги, консультации, Школы сахарного диабета, выездные тематические мероприятия в поселках Тюменского района.

В целом за время всех акций около ста человек прошли скрининговое исследование уровня глюкозы в крови, пациенты с завышенным показателем консультировали врачи-эндокринологи КДЦ «Эндос». Также приемы шли на базе и в филиале Центра. Врачи работали на выездных приемах. Один из них состоялся в винзилинской участковой больнице, где сотрудники «Эндоса» провели скрининговое исследование иШколу сахарного диабета.

- Сахарный диабет - это не приговор. С ним можно вести активный образ жизни, но только при условии соблюдения определенных правил, - отмечает главный внештатный эндокринолог г. Тюмень, заведующий филиалом КДЦ «Эндос» Алсу Асатовна Нелаева.

Она добавила, что пациенты с сахарным диабетом сильно нуждаются в поддержке со стороны родственников. Результаты проведенных исследований показывают, что лишь только 75% родственников спрашивают о результатах посещения врача. В связи с этим очень важна и актуальна роль семьи в лечении СД.

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