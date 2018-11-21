2018-11-21T05:20:24+03:00
Общество

Погода в Тюмени 21 ноября: ожидается небольшой снег

Днем столбик термометра поднимется до -3-2 градусов
Марина Васильева
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Сегодня, 21 ноября, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки – снег и мокрый снег. Днем также ожидается местами небольшой снег.

В течение дня ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Прогнозируемая температура ночью -6-11, при прояснении до -16. Днем -2-7, местами до -12.

В Тюмени утром ожидается -4-3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -3-2 градусов. Вечером и ночью температура воздуха составит -4 градуса. В течения дня возможен небольшой снег, ветер юго-западный 4,4-5,3 м/с.

21 ноября в народном календаре - Михайлов день В день празднования церковного праздника — Собора Архистратига Михаила — чествуют ангелов и архангелов. Этот день раньше называли Михайловские грязи – если шли дожди, они оказывались затяжными до самого Николаева дня — 19 декабря.

Мороз свидетельствовал о долгих заморозках — «Михайло мосты мостит». Иней предсказывал большие снега, туман оттепель.

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