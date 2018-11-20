На один из медцентров Тюмени заведено девять уголовных дел

СЕГОДНЯ 17:18 2018-11-20T17:20:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Представителей одного из медцентров Тюмени подозревают в мошенничестве. На организацию заведено девять уголовных дел, сообщили в в Управлении МВД России по Тюменской области и просят пострадавших обращаться в полицию.

Согласно версии следствия, псевдомедики обманом похищали деньги у инвалидов и песионеров. Сотрудники медцентра обзванивали потенциальных клиентов, завлекая их к себе в офис для проведения бесплатной диагностики здоровья. Затем у клиентов обнаруживали несуществующие заболевания.

Уже известно, что сотрудники центра не имели медицинского образования и использовали аппарат, который не зарегистрирован в установленном законом порядке, а также запрещен к обороту на территории. РФ.

Тюменцам обещали полное излечение и омоложение, улучшение общего состояния организма после назначенного ими курса лечения на «уникальном, не имеющем аналогов корейском аппарате». Как было установлено, прибор в действительности не оказывал никакого лечебного эффекта.

Несмотря на высокую стоимость медуслуг (от 50 тыс. до 300 тыс. рублей), тюменцы соглашались на проведение лечения, оформляя кредиты. Однако «лечение» оказывалась не только неэффективным, но и противопоказанным большинству клиентов.

Сотрудниками центра причинен многомиллионный ущерб горожанам.

По факту мошенничества Следственное управление УМВД России по Тюменской области возбудило девять уголовных дел. Сейчас проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для установления обстоятельств преступлений.

В органы внутренних дел поступило 37 заявлений от жителей Тюмени. Потерпевших от действий центра просят звонить по тел. дежурной части УМВД России по региону: 79-48-03, 79-30-23, «02» («102» – мобильный).