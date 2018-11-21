Спортсмены Тюменнефтегаза стартовали в сезоне баскетбольной лиги

СЕГОДНЯ 06:56 2018-11-21T06:57:30+03:00

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В октябре 2018 в Тюмени стартовал новый сезон межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ), в котором дебютировала команда спортсменов «Тюменнефтегаза».

МЛБЛ – самая крупная в России лига, в которой участвуют более 2000 любительских клубов. В Тюменской лиге состоит 31 команда. Чемпионат включает в себя три группы: «Элита», «Претенденты», «Развитие». Команда спортсменов «Тюменнефтегаза» играет в группе «Развитие».

Спортсмены уже отыграли четыре игры из двенадцати. Несмотря на дебют, ребята играют с хорошей заявкой на победу. Так, в воскресенье 11 ноября баскетболисты АО «Тюменнефтегаза» встречались с командой «Магистраль» (г. Тюмень). Продемонстрировав интересную и захватывающую игру, команда «Тюменнефтегаза» разгромила своих соперников со счетом 57:84.

По результатам четырех игр команда нефтяников набрала семь очков, имея в своей копилке три победы и одно поражение. В турнирной таблице спортсмены «Тюменнефтегаза» занимает второе место. По словам капитана команды Рустама Садыкова: «Команда настроена только на победу!».

Но спортсмены не расслабляются, так как впереди еще восемь игр, так как турнир продлится до конца апреля.

Очередные игры турнира состоятся в декабре в спортивном комплексе ДЮСШ Тюменского района, где команда «Тюменнефтегаза» встретится с командами «Возрождение» и «Пас на доверие».