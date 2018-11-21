По «Императорскому маршруту» Тюменскую область посетят более 320 детей из Югры и Ямала

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-21T08:55:21+03:00

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До конца 2018 года Тюменскую область по программе «Императорский маршрут» посетят более 320 детей из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Прибытие детей ожидается в рамках пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров.

В национальный туристический проект «Императорский маршрут» входит 14 регионов-участников. Среди них наряду с Тюменью - Омская, Томская, Кировская, Свердловская, Орловская, Воронежская, Московская, Псковская и Новгородская области, Пермский край, Республика Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.

В Тюменской области один из главных объектов показа – музей семьи Николая II, находящийся в Тобольске. В бывшем губернаторском доме, где несколько месяцев жили в ссылке Романовы, историки собрали их личные вещи. С апреля по октябрь музей посетили более 22 тысяч человек, сотрудники музея провели 976 экскурсий.

За время реализации проекта многие туристы уже воспользовались возможностью добраться до города в новых брендированных вагонах «Императорский маршрут». Они вошли в подвижной состав пригородного поезда Тюмень-Тобольск и были запущены в июле текущего года.

- Вагоны отличаются повышенным уровнем комфорта. Пассажиры могут пользоваться аудиогидом, узнать историю семьи последнего русского императора Николая II, прослушать интересные факты о станциях и населенных пунктах, по которым проходит маршрут, - отметили департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

С момента запуска в поезде «Императорский маршрут» из Тюмени в Тобольск и обратно проехало более 37 тысяч пассажиров.