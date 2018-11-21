2018-11-21T06:03:20+03:00
Туризм

В Тюменской области наблюдается приток туристов по проекту «Императорский маршрут»

Ожидается, что до конца года регион посетят более 1300 почитателей царской семьи
Марина Васильева
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Фото tiamz.ruФото tiamz.ru
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Национальный туристический проект «Императорский маршрут» набирает обороты. Ожидаемый поток туристов в Тюменскую область в рамках проекта к концу 2018 года составит более 1300 человек.

Первая группа посетила регион в мае в составе 24 человек. Всего, начиная с июля по маршруту проехали туристы из 16 регионов России. Это представители Москвы, Санкт – Петербурга, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, а также из иностранных государств – Канады, Сербии, Австралии, Эстонии.

В Тюменской области «Императорский маршрут» содержит две программы. Первый вариант предполагает пребывание в регионе на 3 дня. Он включает в себя посещение - музея «Усадьба Колокольниковых», музея «Царская пристань», дома-музея Григория Распутина в селе Покровское, музея семьи императора Николая II в городе Тобольске, а также Дворец Наместника и другие объекты показа, связанные с Романовыми. Второй вариант программы рассчитан на 5 дней, сюда, помимо осмотра выше оказанных объектов, входит посещение термальных источников, Абалакского туристического комплекса, музея им. Словцова и т.д.

Регион основательно подошла к участию в проекте, усилив наполнение маршрута новыми объектами, отметили в областном департаменте потребительского рынка и туризма. Так, весной этого года в Тобольске открылся первый в России музей, полностью посвященный семье императора Николая II. В бывшем губернаторском доме, где несколько месяцев жили в ссылке Романовы, историки собрали их личные вещи: мебель, иконы, евангелие Александры Фёдоровны и «волшебный фонарь» цесаревича Алексея. С апреля по октябрь музей посетили более 22 тысяч человек, сотрудники музея провели 976 экскурсий.

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