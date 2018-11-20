Родился в рубашке: в Тюмени опора от фонаря насквозь пробила салон машины

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-20T16:13:20+03:00

Родился в рубашке: в Тюмени опора от фонаря насквозь прошла салон машины. Фото Рината Хафизова vk.com

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Невероятная авария произошла несколько минут назад в Тюмени. На 9-м километре трассы Тюмень-Боровский-Богандинский у ТЭЦ-2 легковой автомобиль "Тойота" буквально продкнуло насквозь опрой освещения. Столб прошел через лобовое стекло и вышел через стекло правой передней двери. Фотография ДТП появилась в соцсетях и очень удивила горожан.

Как такое могло получиться, недоумевает большинство из них.

- В рубашке родился, - отметил один из них.

Как сообщили "Комсомольской правде - Тюмень" в областной Госавтоинспекции, в опору освещения врезался водитель "Шевроле", после чего столб упал на движущийся большегруз, а затем проткнул насквозь минивен "Тойота".

Пока известно, что в аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия еще выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.