Молодежь Тюмени открыто обсудит Послание губернатора

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-20T14:16:56+03:00

Студенты смогут также сформировать свои дополнения и предложения

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Открытое обсуждение молодежью Послания губернатора Тюменской области состоится 22 ноября в Тюмени. Принять в нем участие и выссказать свою точку зрения приглашаются все желающие. Тюменцы также смогут сформировать дополнения к документу.

Обсуждение состоится в 11 часов в мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1). Здесь будет организован просмотр онлайн-трансляции выступления губернатора, после чего каждый сможет выссказать свое мнение.

Организует мероприятие студенческий совет Тюменской области.

- Послание несет в себе отправные точки на грядущий год, обеспечивая «основу» для жизнедеятельности региона, и раскрывает актуальные пути развития. В ходе обсуждения документа мнение каждого молодого активиста будет важным. По итогу будет сформирована резолюция с предложениями и дополнениями, - сообщила председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.