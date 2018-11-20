2018-11-20T14:07:15+03:00
Происшествия

Что устроил квартирант в съемной квартире Тюмени

Мужчина скоро предстанет перед судом
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Содержатель наркопритона на ул. Новогодней в Тюмени предстанет перед судом. 58-летний мужчина, проживая на съемной квартире, в сентябре начал впускать в нее наркоманов, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой наркотика.

3 октября в ходе оперативных мероприятий наркопритон был прикрыт полицией. Мужчина и двое его гостей находились в состоянии наркотического опьянения. Квартиранта-наркомана взяли под стражу и возбудили уголовное дело на основании ч.1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Сейчас расследование завершено, а материалы с утвержденным обвинением прокурора уже направлены в суд на рассмотрение, сообщили в облпрокуратуре. Обвиняемый

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодежь Тюмени открыто обсудит Послание губернатора
Тюменские лыжники в первый день зимы будут гонять по парку «Затюменский»
Телевизоры - одни из самых популярных интернет-покупок у тюменцев
Спортивных волонтеров приглашают поработать на Кубках России в Тюмени
Известный дирижер тигров Николай Павленко готовится отметить 75-летие
В Тюмени 24 ноября откроется продовольственная ярмарка местных производителей
У поликлиники Тюмени найден мужчина без сознания
Футбольная команда «Тюмень-2001» не смогла пробиться в четвертьфинал первенства России
В одной из аптек Тюмени неизвестный расплатился фальшивыми деньгами
Тюменский дзюдоист Муса Могушков стал чемпионом турнира серии Гран-при в Гааге
Конкуренция среди бухгалтеров на рынке труда Тюменской области в два раза выше нормы
Десятилетний тюменец выиграл чемпионат Ирландии по спортивным ирландским танцам
Когда вклада недостаточно. Куда инвестировать с похожей защитой вложений
Тюменский завод стал победителем конкурса «Лидер промышленности РФ – 2018»
Работникам тюменского предприятия выплатили более 6 миллионов рублей долгов по зарплате
Тюменским школьникам и их родителям расскажут о безопасном образе жизни
Речника из Тобольска поймали на отстреле лебедей
Тюменкам расскажут, как уберечь себя от рака молочной железы
В Тюмени открывают «горячую линию» по содействию в трудоустройстве детей
Погода 20 ноября в Тюмени: пасмурно, но без снега
В тюменскую школу бригаду скорой помощи сегодня вызывали дважды
Студентка ТИУ выиграла корону «Мисс Тюмень-2018»
В Тюмени разыскивают пропавшие указатели автобусных остановок
Тюменские «единороссы» обсудили, как стать эффективнее
В Тюмени прохожие спасли задыхающуюся пенсионерку
Несколько дней запоя закончились комой для молодого тюменца
Тюменский родком не поддерживает идею сексуального воспитания в школах
В 2019 году в трех садах Тобольска капитально отремонтируют бассейны