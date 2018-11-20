Что устроил квартирант в съемной квартире Тюмени

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-20T14:07:15+03:00

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Содержатель наркопритона на ул. Новогодней в Тюмени предстанет перед судом. 58-летний мужчина, проживая на съемной квартире, в сентябре начал впускать в нее наркоманов, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой наркотика.

3 октября в ходе оперативных мероприятий наркопритон был прикрыт полицией. Мужчина и двое его гостей находились в состоянии наркотического опьянения. Квартиранта-наркомана взяли под стражу и возбудили уголовное дело на основании ч.1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Сейчас расследование завершено, а материалы с утвержденным обвинением прокурора уже направлены в суд на рассмотрение, сообщили в облпрокуратуре. Обвиняемый