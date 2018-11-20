2018-11-20T13:57:24+03:00
Спорт

Тюменские лыжники в первый день зимы будут гонять по парку «Затюменский»

На лыжню выйдут юные и уже состоявшиеся спортсмены
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские лыжники первый день зимы, 1 декабря, встретят по-спортивному. В экопарке «Затюменский» (ул. Барнаульская, 17/2, лыжная база СДЮСШОР № 2) в 10.30стартуют лыжные гонки «Открытие зимнего спортивного сезона 2018 –2019 годов». Соревнования будут посвящены памяти мастера спорта международного класса Николая Аржилова.

К участию в состязаниях приглашаются, как спортсмены, так и просто любители, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике. Соревнования пройдут свободным стилем в восьми возрастных группах: 1998 г.р. и до 39 лет, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 гг.р., 40-49 лет, 50-59 и старше, 60 лет и старше.

Всем лыжникам предстоит преодолеть единую дистанцию в 3 километра. Первыми свой профессионализм продемонстрируют юноши и мужчины, после их финиша на старт выйдут девушки и женщины.

Для участия необходимо предоставить следующие документы:

- для команд: заявки на соревнования по установленной форме и карточки участников;

- для участников, заявляющихся лично: медицинскую справку, заверенную медицинским учреждением.

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