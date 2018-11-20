Телевизоры - одни из самых популярных интернет-покупок у тюменцев

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-20T13:48:48+03:00

Они также стали одними из самых дорогих в России

Изменить размер текста: A A

Телевизоры в Тюмени - одни из самых дорогих в России. Средняя цена на него составляет 21 349 рублей. Это на 2% дороже, чем в 2017 году. По доступности телевизора город занял 21-е место по стране. Для сравнения, сейчас в среднем по России телевизор стоит 16 004 рубля (+16% за год).

Дешевле всего приобрести технику можно в Ульяновске и Волгограде – в этих городах продавцы запрашивают за него менее 7 тыс. рублей. А вот жителям Санкт-Петербурга и Краснодара придется раскошелиться на 39 и 40 тыс. рублей соответственно – это самые высокие цены по стране.

Об этом сообшает портал бесплатных объявлений Авито. Эксперты отмечают, что телевизор входит в тройку самых популярных поисковых запросов россиян. Популярнее его только диван и коляска.

По любви проводить время у телевизора тюменцы находятся на 12-м месте в России. Лидером стала Москва, за ней расположились Ростов-на-Дону, Пермь, Санкт-Петербург и Красноярск.

Любопытно, что за год на 39% подешевела услуга по настройке спутникового вещания: в среднем она обходится в 990 рублей.