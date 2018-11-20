2018-11-20T13:13:10+03:00
Общество

Спортивных волонтеров приглашают поработать на Кубках России в Тюмени

В декабре в городе состоится сразу несколько крупных соревнований
Марина АНТОНОВА
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Спортивных волонтеров приглашают поработать на Кубках России в ТюмениСпортивных волонтеров приглашают поработать на Кубках России в Тюмени
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Стать спортивным волонтером и получить возможность лично и неформально общаться со звездами российского спорта предлагают жителям Тюмени. В декабре в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» пройдет сразу несколько крупных соревнований, сообщили в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования. Для успешного их проведения нужны добровольцы.

В команду приглашают открытых, активных и позитивных людей старше 16 лет. Волонтеры будут задействованы только в дни состязаний с 9 до 17 часов. Каждый будет обеспечен питанием, кроме того получит запись в волонтерскую книжку.

Так, 20 волонтеров потребуется с 1 по 3 декабря на Кубок России по лыжным гонкам и биатлону среди слепых. Запись здесь

5-9 декабря нужны 30 человек на 1 этап Кубка России и Всероссийские соревнования по биатлону. Запись здесь

11-16 декабря нужны 30 человек на Всероссийские соревнования по лыжным гонкам. Запись здесь

По всем вопросам для работы на этих мероприятиях можно обращаться к Сабине Алиевой.

Кроме того, 15-16 декабря в Тюмени пройдет грандиозное событие - Гранд-Финал Кубка России по киберспорту.

В Легкоатлетическом манеже сразятся геймеры по дисциплинам: Dota 2, Starcraft 2, Hearthstone, Clash Royale. Призовой фонд — 3 500 000 рублей!

Оргкомитет Кубка набирает команду, которая сделает событие культовым!

На мероприятии будут фотозоны, виртуальная реальность, косплеи, множество подарков и розыгрышей. Всех, кто знает, как сделать проект ярче и готов поработать, предлагают стать администратором проекта, зарегистрировавшись здесь.

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