Известный дирижер тигров Николай Павленко готовится отметить 75-летие

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-20T12:22:20+03:00

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21 ноября Николаю Павленко - единственному в мире укротителю – обладателю самой престижной цирковой награды – «Золотого клоуна» Монте-Карло исполняется 75 лет. Это один из старшейших и лучших дрессировщиков тигров в современной истории.

Недавно народный артист Российской Федерации, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства Никлая Павленко выступил на манеже Тюменского цирка. Он представил свою знаменитую программу «Королевские тигры Суматры». Она включает в себя увлекательный аттракцион с 12-ю тиграми, которыми Павленко управляет дирижёрской палочкой.

Именно этот трюк прославил Николая Капровича и закрепил за ним статус одного из гуру дрессуры. За него же дрессировщик и получил высокую награду. Уникальность программы в том, что на манеже одновременно появляются 12 тигров. Павленко в образе дирижера управляет ими лишь взмахом руки. Как ни однократно отмечал сам народный артист, ему удалось сохранить мастерство дрессуры, при котором тигр остается собой.

В этом году Николай Павленко дал большой тур. Его маршрут пролегал от Иркутска через Омск, а далее в Екатеринбург, Тюмень и завершится в Нижнем Тагиле. Энергичности и целеустремленности артиста в преддверии 75-летия можно только позавидовать. Редакция «Комсомольской правды – Тюмень» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает Народному артисту долго лет жизни и творческих успехов.