В Тюмени 24 ноября откроется продовольственная ярмарка местных производителей

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-20T11:50:39+03:00

Торговля будет идти на пяти площадках

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Продовольственные ярмарки местных сельхоз и товаропроизводителей вновь откроются в Тюмени 24 ноября. Их организуют департамент агропромышленного комплекса Тюменской области совместно с администрацией Тюмени. Торговля развернется сразу на пяти площадках, расположенных по адресам:

- ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома № 88);

- ул. Мельникайте, 126, кор.2, ТЦ «П.О.Р.Т»;

- пр.Солнечный, 11, ТРК «Заречный двор»;

- ул.Севастопольская, 12, Выставочный зал;

- ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).

Горожане смогут купить у разных производителей свежую свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукцию пчеловодства и другие товары.

Посетить торговые ряды приглашают жителей и гостей города.