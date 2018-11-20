В Тюмени 24 ноября откроется продовольственная ярмарка местных производителей
Продовольственные ярмарки местных сельхоз и товаропроизводителей вновь откроются в Тюмени 24 ноября. Их организуют департамент агропромышленного комплекса Тюменской области совместно с администрацией Тюмени. Торговля развернется сразу на пяти площадках, расположенных по адресам:
- ул. Московский тракт (парковка автомобилей в районе дома № 88);
- ул. Мельникайте, 126, кор.2, ТЦ «П.О.Р.Т»;
- пр.Солнечный, 11, ТРК «Заречный двор»;
- ул.Севастопольская, 12, Выставочный зал;
- ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).
Горожане смогут купить у разных производителей свежую свинину, говядину, баранину, птицу, рыбную продукцию, хлеб, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукцию пчеловодства и другие товары.
Посетить торговые ряды приглашают жителей и гостей города.