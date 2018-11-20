2018-11-20T11:22:48+03:00
Происшествия

У поликлиники Тюмени найден мужчина без сознания

Врачи не смогли ему помочь и вызвали скорую помощь
Марина АНТОНОВА
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У поликлиники Тюмени найден мужчина без сознания. Фото vk.comУ поликлиники Тюмени найден мужчина без сознания. Фото vk.com
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Упал без сознания. В Тюмени у здания городской поликлиники №3 по улице Ленина в понедельник 19 ноября был найден лежащий без сознания мужчина. Около 15 часов его обнаружили прохожие. Очевидцы происшествия тут же сообщили о человеке в клинику и вызвали скорую помощь. Они же рассказали об инциденте в соцсетях

Медики осмотрели мужчину, после чего перенесли в поликлинику. Пациенту были проведены неотложные мероприятия, а затем в тяжелом состоянии и без сознания каретой скорой помощи его госпитализировали в ОКБ №2.

Чтобы понять, что случилось с человеком в приемном отделении его осмотрела мультидисциплинарная врачебная бригада в составе травматолога, хирурга, невролога, реаниматолога, челюстно-лицевого хирурга. Был выполнен комплекс диагностических исследований, взяты анализы. Врачи исключили черепно-мозговую травму, переломы скелета, травмы внутренних органов, инсульт.

- Предварительно диагностирован эпилептический припадок, поэтому для оказания специализированной помощи мужчину перевели в дежурную больницу по неврологии – МСЧ «Нефтяник», - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. - Сегодня состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Медицинские работники отмечают важность помощи, которую потерпевшему могут оказать очевидцы, и напоминают, что с пострадавшим необходимо оставаться до приезда врачей.

Выяснилось также, что у мужчины нет никаких документов и с его слов, он не является гражданином России. Не исключено, что пострадавший попал в очень сложную жизненную ситуацию и его здоровье не выдержало.

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