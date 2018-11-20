2018-11-20T11:00:34+03:00
Спорт

Футбольная команда «Тюмень-2001» не смогла пробиться в четвертьфинал первенства России

Сейчас команда будет бороться за 9-16 места
Маргарита КАЛИНКИНА
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Футбольная команда «Тюмень-2001» не смогла пробиться в четвертьфинал первенства России. Фото ФК "Тюмень" vk.comФутбольная команда «Тюмень-2001» не смогла пробиться в четвертьфинал первенства России. Фото ФК "Тюмень" vk.com
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Футбольная команда «Тюмень-2001» проиграла спортшколе олимпийского резерва «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч проходил в рамках финального турнира первенства России среди спортшкол (игроки 2001 года рождения). В нем участвуют 16 команд. Победитель турнира получит право представлять Россию в юношеской лиге УЕФА.

В игре с питерской командой тюменские парни показали отличную борьбу, но в четвертьфинал пробиться им не удалось. Встреча завершилась счетом 0:2. Голами в ворота сибиряков отметились Никита Розманов и Бека Джанелидзе.

Тюменцы финишировали третьими и теперь поспорят за 9-16-е места, сообщили в пресс-службе клуба. В среду, 21 ноября, их соперником станет СОШ-73 из Воронежа.

Отметим, что в первый игровой день ФК «Тюмень» одолел ярославский «Шинник» - 2:1. Причём, все голы забивали юные сибиряки: Азат Калиев, Артём Докучаев и Вячеслав Бардыбахин (в свои ворота). Затем подопечные Алексея Семёнова разошлись миром с «Краснодаром» - 0:0.

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