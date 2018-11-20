2018-11-20T11:01:18+03:00
Происшествия

В одной из аптек Тюмени неизвестный расплатился фальшивыми деньгами

Поддельную купюру обнаружили при выемке дневной выручки
Маргарита КАЛИНКИНА
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Фальшивую 5-тысячную купюру выявили в одном из банков Тюмени. В ходе работы установлено, что она поступила из аптеки по ул. Таллиннской при выемке дневной выручки. По данному факту возбуждено уголовное на основании ч. 1 ст. 186 « Изготовления, хранение, перевозка или сбыт фальшивых денег».

Сотрудники полиции призывают граждан быть более внимательными. Торговым предприятиям рекомендовано установить приборы для определения подлинности банкнот, причем этот прибор должен производить проверку на основе инфракрасного излучения.

Всем, кто заподозрил, что ему предлагают фальшивую купюру, но при этом факт подделки невозможно проверить, следует соблюсти пару простых правил. В первую очередь, запомнить приметы того человека, который расплачивается этой купюрой, а во-вторых, при возможности, запомнить номер автомобиля, на котором данный гражданин приехал. И самое главное – незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Все это облегчит дальнейшую деятельность полиции по розыску преступника, а вы будете вне подозрения. В случае обнаружения сомнительных денежных знаков обращаться по телефону 291-600 или 02.

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