Тюменский дзюдоист Муса Могушков стал чемпионом турнира серии Гран-при в Гааге

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-20T10:14:00+03:00

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Тюменский дзюдоист Муса Могушков вернулся из Гааги чемпионом турнира серии Гран-при. Один из ведущих спортсменов центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», заслуженный мастер спорта одержал победу в весовой категории до 73 кг.

Соревнования проходили в Голландии с 16 по 18 ноября. В них приняли участие 412 дзюдоистов из 62 стран мира.

Подопечный тренера Николая Хохлова провел пять победных схваток, одержав верх над Джованни Эспозито из Италии, Александром Райку из Румынии, соотечественником Денисом Ярцевым, Эдуардо Варборосой из Бразилии и в финале над Акилом Кьякова из Косово.

Победа в турнире обеспечила Мусе 700 баллов и 14 позицию мирового рейтинга IJF в данной категории. Это лучший результат среди российских спортсменов, сообщили в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.