Конкуренция среди бухгалтеров на рынке труда Тюменской области в два раза выше нормы

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-20T09:47:00+03:00

Но и спрос на них с начала года вырос на 57%

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С начала 2018 года в Тюменской области количество вакансий для бухгалтеров выросло на 57% по сравнению с 10 месяцами 2017 года. Чеще всего специалисты нужны в розничной торговле и строительстве.

Как отмечают специалисты портала по поиску работы и специалистов, конкуренция на рынке труда среди бухгалтеров в два раза выше нормы - на одну вакансию сегодня приходится 10,4 резюме. Причем в целом по России конкуренция между данными специалистами ниже – 7,2 резюме на вакансию, а в соседней Свердловской области – 4,4.

Средний уровень ожидаемых и предлагаемых зарплат – 33 и 27 тысяч рублей соответственно. 88% кандидатов – женщины, чаще всего в возрасте от 26 до 35 (43%) и от 36 до 45 лет (31%). Большинство кандидатов имеют высшее образование (90%).

- В числе основных трендов - трансформация профессий, автоматизация и спад спроса на специалистов, чьи рутинные обязанности проще всего передать «машинам». Эксперты рынка труда озвучивают мнение, что в первую очередь от автоматизации могут пострадать бухгалтеры. Но пока значительных изменений в этом сегменте мы не наблюдаем, - отметил директор департамента новых проектов HeadHunter Роман Ефимов. - Пока бухгалтеры стабильно входят в топ-5 лидеров по заявкам от компаний.