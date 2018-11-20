Десятилетний тюменец выиграл чемпионат Ирландии по спортивным ирландским танцам

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-20T09:20:52+03:00

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Десятилетний тюменец Максим Выдрин выиграл чемпионат Ирландии по спортивным ирландским танцам. Соревнования проходили 17 и 18 ноября в Балинасло.

- Это чудо и хулиганство чистой воды. Приехать на Чемпионат Ирландии в принципе. А увести титул Чемпиона 2018 – это уже почти наглость. Но мы нацелены на Чемпионат Мира 2019, а в Балинасло были основные наши конкуренты. поэтому решились, - отметила руководитель школы танца «Кадэнса» Яна Малиновская. Она единственный в Тюмени сертифицированный преподаватель международного уровня (TCRG).

Педагог уверена, что Максим Выдрин добился такого результата благодаря трем факторам – его работоспособности и упорству, тренерскому опыту и огромной поддержке семьи.

- Нельзя сказать, что чьей-то заслуги больше. Как сравнивать труд танцора, который просто живет на тренировках, с работой семьи, которая строит всю свою жизнь под график соревнований и тренировок. У тренера множество организационных и творческих задач, опыт помогает, но должно быть 100% погружение во все нюансы и тонкости эмоционального и физического состояния танцора, плюс постоянный контроль организационных моментов, - добавила Малиновская. - Но мы потому и победили – мы все вложили себя в общий результат. Без остатка. Время, силы, нервы. И конечно срабатывает сибирский подход – если становится совсем невыносимо, мы не тратим время на заламывание рук, мы работаем только на победу.

Уникальность ситуации в том, что Максим трудится наравне со взрослыми и может в ответственный момент собраться и блестяще станцевать.

Отметим, что в копилке наград ученика школы «Кадэнса» уже есть титул Чемпиона мира по традиционным ирландским танцам. Но Максим нацелен на титул чемпиона по спортивному направлению – это более сложно и престижно. В апреле 2018 Максим вошел в топ-5 по этой номинации.

СПРАВКА:

Термин «ирландские танцы» - это общее название спортивных танцев, в которых танцор является также со-музыкантом, демонстрируя судьям не только сложные акробатические танцевальные фигуры, но в первую очередь – виртуозный ритмический рисунок с абсолютным попаданием в музыку.