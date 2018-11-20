Когда вклада недостаточно. Куда инвестировать с похожей защитой вложений

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-20T08:49:10+03:00

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Для защиты накоплений нет ничего лучше вклада: фиксированный срок и небольшая доходность, страховка АСВ. Классический способ сберечь, но не заработать.

Чтобы заработать, есть другая программа, тоже с государственным участием — индивидуальный инвестиционный счет, или ИИС.

ИИС — специальный счет, с помощью которого инвесторы ежегодно получают налоговый вычет до 52 000 . Точная сумма зависит от суммы пополнений и размера налогооблагаемого по НДФЛ дохода. Например, «белой» зарплаты.

Сколько лет держать деньги на ИИС. 3 года, чтобы претендовать на вычет. Точнее, вычет будете получать сразу, на банковскую карту. Но если с инвестсчета забрать деньги ранее 3 лет, вычет придется вернуть.

Кажется, что ждать долго. Но вклады, согласно ЦБ, в среднем открываются на срок до 3 лет. А если забрать деньги досрочно по ставке «до востребования», инфляция урежет накопления за вас.

Как формируется доход на ИИС. Доход — это вычет. Государство возвращает налоги, которые платили вы или работодатель. Поэтому инвестиционный счет подойдет тем, кто платит НДФЛ.

Чтобы получать ежегодно 52 000 , надо платить налоги на аналогичную сумму. Например, ежемесячная «белая» зарплата в 35 000 чистыми дает право на максимальный налоговый вычет.

Еще размер вычета зависит от того, сколько денег вы положили за год на ИИС. От этой суммы берется 13%. Пополнить ИИС можно максимум на 1 миллион рублей в год, но государство считает процент от суммы до 400 000 включительно.

Дополнительно увеличить доход можно от инвестиций — например, купить гособлигации. Процент выше, чем по вкладу, а риск такой же низкий.

Итого. ИИС подойдет, если есть налогооблагаемый доход и вы готовы положить и не снимать деньги минимум 3 года. Если рассматривали «длинные» вклады, ИИС подойдет. Если 3 года страшат, но процент манит, положите на ИИС часть накоплений и убедитесь в надежности.

Лайфхак дочитавшим до конца. Если открыть инвестиционный счет в БКС Премьер и пополнить его до конца этого года, то в начале 2019 г. можно будет забирать вычет за весь 2018 г.

СПРАВКА КП

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