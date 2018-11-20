2018-11-20T07:50:32+03:00
Общество

Работникам тюменского предприятия выплатили более 6 миллионов рублей долгов по зарплате

Ждать денег людям пришлось более года
Маргарита КАЛИНКИНА
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Работникам тюменского предприятия выплатили более 6 миллионов рублей долгов по зарплатеРаботникам тюменского предприятия выплатили более 6 миллионов рублей долгов по зарплатеФото: Ольга Крыльцова
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После почти трех лет работникам ОАО «Тюменьпромвентиляция» погасили все долги по зарплате. Все это время ситуацию контролировала прокуратура Калининского округа Тюмени.

В 2015 году о ситуации на предприятии в надзорный орган сообщил один из работников. Он пожаловался, что ему не выплачивают зарплату. В последующем задолженность по заработной плате частично погашалась и появлялась вновь.

В сентябре 2017 года предприятие было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Тогда долги по зарплате составили более 6 млн. рублей. С этого момента конкурсная управляющая неоднократно заслушивалась в прокуратуре. Ей объявлялось предостережение о недопустимости задержки выплат денег работникам. В отношении нее было даже возбуждено административное дело по ч.3 ст.14.13 КоАП РФ (неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве)) и управляющая была привлечена к ответственности.

В ноябре в ходе конкурсного производства была реализована производственная база организации и оставшийся долг по зарплате в сумме более 5,7 млн. рублей был полностью выплачен.

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