Тюменские школьники «примерят» на себя профессии инженера и программиста

20 Нояб. 21:32 2018-11-20T21:34:08+03:00

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В Тюмени для учеников 6-11 классов с 22 по 24 ноября пройдёт фестиваль профессий, который проводится в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, фестиваль отличается от другим тех, что весь упор сделан на практику.

Так, например, школьники «на ходу» будут решать задания и кейсы в самых разных сферах: здоровье, городская среда, информационные технологии, новые материалы, транспорт, сельское хозяйство, туризм, энергетика, космос. Помогут ребятам лучшие региональные эксперты, а инженеры из Центра робототехники и АСУ специально для фестиваля подготовили интересные задания по направлениям «Программирование» и «Интернет вещей».

По направлению «Программирование» для ребят сделали два кейса на двух платформах. Их главная цель – научить основам программирования на языке Scratch и дать базовые знания об алгоритмах управления роботизированной машиной. Уметь писать коды для таких систем и знать, как ими управлять, — незаменимые навыки для тех, хочет работать в инженерии.

Об «Интернете вещей» ребятам расскажут инженеры ЦРиАСУ участникам фестиваля на примере «умного света». Ребятам покажут, как работает бытовая техника с помощью смартфона, а затем школяры сами смогут построить схему подключения электронных приборов и разобраться с принципом работы кода такой системы.

Отметим, что в Тюмени мероприятия пройдут в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Фестивали профессий для школьников пройдут в Томске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Астрахани, Рязани, Тюмени и Санкт-Петербурге.