Тюменкам расскажут, как уберечь себя от рака молочной железы

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-20T06:30:16+03:00

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Социальный всеобуч «НЕТ раку груди!», направленный на профилактику рака молочной железы, вошёл в число победителей второго в этом году конкурса президентских грантов.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в рамках проекта организаторы планируют провести обучение более чем для 30 тысяч женщин, в т.ч. женщин с ограничениями по слуху и речи. Им будут помогать переводчики русского жестового языка. Все инструкторы, которые пройдут предварительную подготовку на базе многопрофильного клинического центра «Медицинский город».

По словам председателя правления Тюменской сестринской ассоциации Раисы Куликовой, информацию, которую хотят довести до женщин, проста: рак лечится, но чем раньше его выявили – тем лучше он лечится. По мнению Раисы Михайловны, президентский грант – большая ответственность, которая даёт возможность активным и неравнодушным людям помочь другим, реализовать свой потенциал в добрых делах.

Врачи напоминают: рак молочной железы - самое распространенное злокачественное заболевание у женщин. В Тюменской области ежегодно регистрируется около 600 женщин, которые впервые заболели этим недугом. Вылечить его в 98% случаев помогает ранняя диагностика. Каждый год, в октябре, организации всего мира проводят международную акцию по борьбе с раком молочной железы.

Россия, в частности Тюменская область, каждый год поддерживает эту акцию, в рамках которой проводится множество профилактических мероприятий. Как отмечают врачи-онкологи, Женщинам до 40 лет ежегодно нужно делать УЗИ, после 40 лет – маммографию.