2018-11-20T08:10:37+03:00
Экономика

Тюменский завод стал победителем конкурса «Лидер промышленности РФ – 2018»

Предприятие выиграло в номинации в номинации «Нефтеперерабатывающая промышленность»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://www.annpz.ruФото: https://www.annpz.ru
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Антипинский нефтеперерабатывающий завод стал победителем конкурса «Лидер промышленности РФ – 2018» в номинации «Нефтеперерабатывающая промышленность». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, высокую экспертную оценку получил с успехом реализованный на заводе проект комбинированной установки по производству высокооктанового бензина (КУПВБ).

Этот проект был введён в промышленную эксплуатацию в сентябре 2018 года. Конкурсная комиссия отметила уникальность нового производственного объекта, который был построен с использованием инновационных технологий и практик, а также компактность и экологичность КУПВБ. Кроме того, по мнению экспертов, новый объект значим для развития экономики Тюменской области.

С вводом в промышленную эксплуатацию комбинированной установки по производству высокооктанового бензина Антипинский НПЗ стал производить автомобильный бензин: АИ-92 и АИ-95 класса Евро-5. Автомобильные бензины Антипинского НПЗ реализуются на территории Тюменской области сетью АЗС «Новый Поток».

Напомним, Антипинский нефтеперерабатывающий завод, строительство и ввод в эксплуатацию которого на каждом этапе сопровождались Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки Тюменской области, становится победителем конкурса второй год подряд. В прошлом году предприятие признано лучшим в номинации «Топливная и нефтеперерабатывающая промышленность».

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