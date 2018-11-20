2018-11-20T07:26:42+03:00
Общество

Тюменским школьникам и их родителям расскажут о безопасном образе жизни

Мероприятия пройдут с 19 по 29 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским школьникам и их родителям расскажут о безопасном образе жизниТюменским школьникам и их родителям расскажут о безопасном образе жизниФото: Татьяна Коркина
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Более ста тысяч школьников, педагогов и родителей всех школ Тюменской области примут участие в уроках по вопросам здорового и безопасного образа жизни, правового воспитания, общешкольных родительских собраниях по безопасности и социально значимых мероприятиях вместе с родителями. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, мероприятия пройдут с 19 по 29 ноября.

Также для ребят и для их родителей организуют встречи с представителями юридических ведомств, служб и силовых структур. Специалисты расскажут им о правовой защите, а также ответят на актуальные вопросы воспитания. Основная задача уроков – научить детей не теряться в экстремальных ситуациях и уметь выбрать правильную модель поведения с точки зрения безопасности.

Сегодня, 20 ноября, например, школьники посетят областной Единый открытый урок права с участием директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера, заместителя прокурора Тюменской области, уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, уполномоченного по правам человека в Тюменской области, исполнительного директора Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного университета.

К участию в декаде привлекут представителей органов государственной власти, специалистов ведомств системы профилактики и представителей юридических ведомств и общественности.

Напомним, это не первая декада правовых знаний, которая проходит в Тюменской области. Так, в 2017 году декада правовых знаний и безопасности проводилась с 13 по 24 ноября.

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