2018-11-20T21:32:51+03:00
Экономика

Делегация Тюменской области отправится с бизнес-миссией в Туркменистан

Там пройдёт выставка «Нефть и газ / Туркменистан 2018»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Делегация Тюменской области отправится с бизнес-миссией в ТуркменистанДелегация Тюменской области отправится с бизнес-миссией в ТуркменистанФото: pixabay.com
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Делегация Тюменской области во главе с начальником управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Валерием Ладнером отправится на международную выставку «Нефть и газ / Туркменистан 2018». Регион представят такие предприятия, как «Бентек» (производитель буровых установок и нефтегазового оборудования», «Сибнефтеавтоматика» (инженерно-производственная фирма» и «H2O Системы очистки».

Поездка в Туркменистан стала возможной в рамках регионального проекта «Экспортный марафон», который реализуют Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Тюменской области при поддержке правительства Тюменской области. Основной целью проекта является увеличение числа экспортеров в регионе и рост поставок продукции не сырьевого экспорта.

По словам директора Западно-Сибирского инновационного центра Евгения Дроздова, международные выставки – это наиболее эффективные инструменты для продвижения товаров на зарубежные рынки. Тем более, что тюменские производители готовы предложить качественную продукцию зарубежным партнёрам по многим направлениям: в энергетике, строительстве, телекоммуникациях, туризме, питании и др.

- Товары в этих категориях могут быть широко востребованы на рынке Туркменистана. Задача Центра поддержки экспорта, работающего на базе Тюменского технопарка, предоставить тюменским компаниям широкий доступ к участию в таких мероприятиях, - приводит слова Евгения Дроздова пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

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